Após sanções, Lula e Trump transferem crise inédita para Assembleia da ONU

Menos de 24 horas depois do anúncio de novas sanções, Lula deverá fazer uma reclamação sobre o que considera intervenção na soberania nacional. O presidente tem repetido que o tarifaço de Trump é uma "chantagem econômica" e deverá levar à assembleia o discurso patriótico que tem reforçado internamente desde que a taxação extra para o Brasil foi anunciada.

Este clima de tensão entre os dois países é inédito. Brasil e Estados Unidos têm 201 anos de relações bilaterais e, desde que as Assembleias da ONU foram iniciadas, há 80 anos, seus respectivos chefes de Estado nunca estiveram em uma situação tão divergente.

Desde os primeiros anúncios de sanções, o governo brasileiro tem tentado negociar com os EUA, sem sucesso. Interlocutores do Planalto e do Itamaraty contam que as conversas ficaram a cargo exclusivamente do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do próprio Trump, sem que nenhum dos dois oferecesse nem um canal sequer para interlocução, o que irritou Lula e a cúpula governista.

Ontem, o Itamaraty subiu o tom após os novos anúncios, que envolviam aplicação da Lei Magnitsky contra membros do governo e a mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes. Em nota, o governo brasileiro repudiou o anúncio "com profunda indignação" e disse que "o Brasil não se curvará a mais essa agressão". É esperado que o discurso de Lula na Assembleia esteja nessa mesma sintonia.

Historicamente, o Brasil é o primeiro país a discursar, seguido dos Estados Unidos. Antes dele, o diretor-geral da ONU, o português António Guterres, abre a reunião, seguido pela presidente da Assembleia Geral, a alemã Annalena Baerbock.

Um encontro entre Trump e Lula poderá ocorrer nos bastidores. Trump poderá estar na antessala da Assembleia Geral, onde os líderes aguardam para subir ao púlpito, quando Lula sair. Os dois não se encontraram desde que Trump assumiu, em janeiro, e membros do governo brasileiro não mostram muito entusiasmo para este possível encontro.