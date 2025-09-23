NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

Familiares também o acusam de abusar de duas de suas filhas pequenas e de um enteado, com casos reportados até 2023. Naquele ano, alguns de seus parentes e uma assistente social tentaram intervir quando um dos filhos de Errol, então com 5 anos, contou que o pai havia o apalpado nas nádegas.

Três investigações policiais por abuso sexual infantil foram abertas contra Errol, que nunca foi condenado, segundo registros policiais e jurídicos. Duas delas foram encerradas, enquanto há incertezas sobre o que teria ocorrido com a terceira, apurou o jornal.

Enteada que relatou abuso aos 4 anos diz ter engravidado de Errol aos 20 anos. Segundo o NYT, ela teve o filho fruto de relações com o padrasto e passou por períodos de uso abusivo de drogas, enquanto sua mãe, que foi casada com ele por duas vezes, teria problemas de saúde mental.

Familiares pediram ajuda a Elon Musk, segundo NYT

Acusações geraram conflito familiar e parentes teriam pedido ajuda a Elon Musk, primogênito de Errol. Conforme a investigação, cerca de 15 anos atrás, um parente escreveu e enviou ao filho mais velho da família uma carta de cinco páginas — a qual o NYT teve acesso — nas quais relatava algumas das acusações contra o patriarca e implorava para que o empresário interviesse.