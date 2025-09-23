Passageira fica presa em toboágua de cruzeiro a 48 metros do mar no Alasca

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver uma mulher deitada de costas no tubo transparente. Ela tem os braços estendidos e parece usar as mãos para tentar se movimentar.

De acordo com a empresa, é necessário ter pelo menos um metro de altura e pesar de 54 a 136 kg para descer no toboágua. A Norwegian Cruise Line afirma haver saídas de emergência ao longo do tubo, por onde funcionários treinados podem resgatar os passageiros em segurança.

Não há informações sobre como a passageira foi resgatada, nem se ela se feriu. A companhia norueguesa de cruzeiros não se manifestou sobre o incidente até o momento.

Vídeo foi gravado em 19 de setembro, segundo a revista People. Também conforme a publicação, o navio fazia uma viagem de sete dias, de ida e volta pelo Alasca, na costa canadense.

Publicado no TikTok, vídeo tem cerca de sete milhões de visualizações e mais de 249 mil curtidas. "Eu morreria de um ataque de pânico imediatamente", comentou uma usuária da rede social. "Pânico! Como ela saiu?", questionou outra.