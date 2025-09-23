Por que Brasil é o 1º a discursar na Assembleia Geral da ONU? Há 3 teorias

#tbt to 1947, when a tradition begins! Brazilian diplomat Oswaldo Aranha presided the 1st #UNGA Special Session & its 2nd Regular Session. Since then (with rare exceptions) Brazil has been the 1st Member State to address the annual General Debate of the @UN General Assembly! pic.twitter.com/R4Tbhjdqbq -- Brazil Mission to the UN (@Brazil_UN_NY) September 20, 2018

Há também quem acredite que foi um prêmio de consolação pelo Brasil não ganhar assento permanente no Conselho de Segurança. É o caso do professor e vice-diretor do Departamento de Relações Internacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas), Matias Spektor.

Isso foi uma troca feita na época da criação da ONU, quando foi criado o Conselho de Segurança, com seus cinco membros permanentes. Houve uma discussão sobre se o Brasil seria um membro. Mas [Winston] Churchill e o [Josef] Stalin vetaram a proposta. Como forma de reconhecer a ascendência do Brasil na América Latina, na época, optou-se então por criar essa regra. Spektor, ao UOL em 2023

Outra teoria afirma que o Brasil se voluntariou a iniciar o debate nos primeiros encontros da ONU, época de enorme tensão geopolítica no pós-Guerra. Durante os primeiros anos da ONU, criada em 1945, nenhum país queria ser o primeiro a falar na assembleia. O Brasil, por iniciativa própria de sua delegação, acabou iniciando os debates em 1949, 1950 e 1951.

Com isso, a organização decidiu, finalmente, oficializar o país como aquele que abriria o debate geral a partir de 1955. "Ao longo do tempo, certos costumes emergiram durante o debate geral, incluindo a ordem dos primeiros a falar", justifica a ONU em sua página oficial.

Para o embaixador Eugenio Vargas Garcia, diretor do Itamaraty e ex-conselheiro sênior da Assembleia Geral da ONU, as duas primeiras explicações são mitos. Em seu livro "O Sexto Membro Permanente: O Brasil e a Criação da ONU" e também nas redes, ele argumenta que Aranha não era parte da delegação brasileira de 1947, apenas presidente da sessão, o que não justificaria o "agrado" por meio da concessão de privilégio ao Brasil; o discurso do país foi do embaixador João Carlos Muniz.