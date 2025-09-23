Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

Mãe de duas filhas nascidas em 2011 e 2015, ela falou sobre o mundo que pretende deixar para as crianças. "Em 2050, ano para o qual a Conferência do Clima [realizada em Paris em 2015] formulou seus objetivos, minha filha terá a idade que eu tinha então, 35 anos, e talvez ela tenha filhos e eu seja avó. A essa altura, vamos ter que criar um tipo de prosperidade que seja favorável ao clima", disse em um encontro do Partido Verde.

23.set.2025 - Annalena Baerbock, presidente da 80ª Assembleia Geral, discursa durante o Debate Geral na sede da ONU em Nova York Imagem: Angela Weiss/AFP

Baerbock foi eleita recentemente para o cargo na ONU. Empossada como presidente da Assembleia Geral no dia 9 de setembro, ela foi aprovada em votação secreta por representantes de 167 dos 193 países com assento na entidade, em junho, para suceder Philémon Yang, de Camarões.

A alemã era a única candidata à chefia do órgão e se elegeu com o slogan "Melhores juntos". À época da eleição, ela prometeu unificar a casa e reforçar o multilateralismo e o multilinguismo.

Baerbock é a quinta mulher a ocupar o cargo. Ela também é a primeira europeia a liderar a Assembleia Geral em 80 anos. O posto é tradicionalmente ocupado por ex-ministros do Exterior ou diplomatas experientes.

À frente do cargo, cabe a ela comandar as reuniões da Assembleia Geral e definir a ordem do dia. Apesar de ter um papel mais cerimonial, ela poderá exercer alguma influência sobre processos decisórios nos bastidores, como a eleição em 2026 do novo secretário-geral da ONU, posto mais alto da entidade, hoje ocupado pelo português António Guterres.