EUA derrubam 100 mil chips e 300 servidores para bloquear celulares em NY

Uma rede de cartões SIM ilícitos e capazes de fazer ataques à rede de telecomunicações foi desfeita hoje perto da sede da ONU, em Nova York. Descoberta foi horas antes da Assembleia Geral, que reúne líderes políticos de todo o mundo.

O que aconteceu

Rede tinha capacidade de desativar torres de celular e poderia interferir na resposta de serviços de emergência na região. Em comunicado, o Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou que o serviço ilegal era "abrangente" e contava com mais de 100 mil cartões SIM e 300 servidores.

Equipamentos, que não foram detalhados pela polícia, estavam em um raio de 56 quilômetros da sede da ONU. Segundo a polícia, eles poderiam interferir nas comunicações de toda a cidade de Nova York.