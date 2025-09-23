Teleprompter falha em discurso de Trump na ONU: 'Quem opera está em apuros'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve problemas com o teleprompter durante seu discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU, que ocorre hoje em Nova York.

O que aconteceu

O equipamento falhou logo no início do pronunciamento. "Não me importo com fazer esse discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, e assim você fala do coração. Eu só posso dizer que quem está operando este teleprompter está em apuros", brincou o presidente.

Trump aproveitou a falha para criticar a ONU. Citando uma escada rolante quebrada e o defeito do teleprompter, o presidente norte-americano sugeriu que faz um trabalho diplomático melhor do que o órgão internacional. "É muito ruim que eu tenha que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas", disse.