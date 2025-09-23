Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

O presidente dos EUA, Donald Trump, enquadrou um de seus posts e presenteou hoje seu homólogo argentino, Javier Milei. Na publicação, o americano elogia Milei.

O que aconteceu

Presente foi entregue encontro bilateral nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. "O altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, avançando em todos os níveis em velocidade recorde", diz um trecho da mensagem, publicada na rede social de Trump, a Truth Social.

Em uma foto, Milei aparece gargalhando com o presente em mãos. A reunião entre os dois presidentes durou cerca de 20 minutos.