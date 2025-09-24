Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Um cientista chileno foi condenado hoje por estuprar uma colega francesa durante uma expedição na Antártida, em 2019. A informação foi divulgada pela agência de notícias AFP.

O que aconteceu

A sentença será anunciada em 3 de outubro pelo tribunal de Punta Arenas, no Chile. A pena para crimes de agressão sexual no país pode chegar 15 anos de prisão.

O estupro aconteceu enquanto os pesquisadores realizavam uma missão científica na Antártida. De acordo com o Ministério Público do Chile, o caso foi considerado complexo visto a dificuldade em reunir provas em uma região remota.