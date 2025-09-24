Assine UOL
Internacional

Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Siga UOL Notícias no

Uma cratera de quase 50 metros se abriu na manhã de hoje em uma rua movimentada de Bangcoc, capital da Tailândia.

O que aconteceu

Cratera se abriu em frente a um dos principais hospitais da capital e interrompeu serviços públicos. Pessoas que estavam nas proximidades foram obrigadas a deixar a área.

Área foi isolada pelas autoridades. Suriyachai Rawiwan, diretor do Departamento de Prevenção de Desastres de Bangkok, disse à AFP que o desabamento estava provavelmente relacionado às fortes chuvas recentes e a um cano com vazamento.

Não há informações de vítimas. "A água que erodiu trouxe um pouco de solo que caiu em uma estação de metrô em construção, causando o desabamento", acrescentou Suriyachai.

Vídeos mostram que um veículo permanecia na beira da cratera. Postes de energia e um caminhão caíram dentro do buraco.

Autoridades ordenaram a evacuação dos prédios de apartamentos próximos. "O local é uma estação, e o solo foi sugado para dentro do local... ele desabou", disse o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, à AFP.

Túnel faz parte de um serviço subterrâneo que está sendo construído na cidade. A Autoridade de Transporte Rápido de Massa informou que investigará a causa do desabamento.

*Com AFP

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.