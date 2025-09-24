Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

Uma cratera de quase 50 metros se abriu na manhã de hoje em uma rua movimentada de Bangcoc, capital da Tailândia.

O que aconteceu

Cratera se abriu em frente a um dos principais hospitais da capital e interrompeu serviços públicos. Pessoas que estavam nas proximidades foram obrigadas a deixar a área.

Área foi isolada pelas autoridades. Suriyachai Rawiwan, diretor do Departamento de Prevenção de Desastres de Bangkok, disse à AFP que o desabamento estava provavelmente relacionado às fortes chuvas recentes e a um cano com vazamento.