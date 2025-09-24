'Amigos e interesses': o que explica 'solidariedade' de Trump a Bolsonaro

Ao defender Bolsonaro, Trump fortalece sua própria narrativa de vítima e cria uma rede transnacional de solidariedade entre lideranças populistas de direita. Também há cálculo eleitoral: parte do eleitorado latino nos EUA, especialmente em estados como Flórida, acompanha de perto a política brasileira e pode responder positivamente a essa defesa pública de Bolsonaro. Karina Stange Calandrin, professora de Relações Internacionais do Ibmec

Internacionalista destaca alinhamento crescente do bolsonarismo a movimentos conservadores influentes na Política Externa nos EUA. "Essa solidariedade e esse apoio de Trump a Bolsonaro vêm também dessa ligação e influência mútua entre esses movimentos, que vêm se fortalecendo desde ao menos 2020", avalia Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM. Ela ressalta que essa mesma aliança vem sendo fortalecida e "explorada continuamente" por Eduardo Bolsonaro dentro dos Estados Unidos desde o início do ano.

Professora avalia ainda que visão estratégica e ideológica de atual chefe do Departamento de Estado dos EUA influencia ações de Trump contra o Brasil. Para Holzhacker, desde que assumiu um dos principais órgãos federais norte-americanos, o ex-senador Marco Rubio, cujo histórico político é marcado por posicionamentos contra governos alinhados à esquerda na América Latina, tem travado uma "cruzada anti-esquerda" no continente.

Enfraquecer o governo Lula é, portanto, parte da estratégia de Marco Rubio para o Estados Unidos se posicionarem contra esses governos mais à esquerda na América Latina, como o Brasil, a Colômbia e o México, (...) na tentativa de reafirmar o poder de influência dos EUA no continente e, consequentemente, no mundo". Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM-SP

Sanções são principalmente "sobre Trump e seus amigos", avalia professor. Diante do histórico empresarial e político de Trump, o professor Kai Enno Lehmann, do IRI-USP (Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo), acredita que a principal motivação do presidente norte-americano, ao impor tarifas ao Brasil e restringir vistos e direitos de autoridades brasileiras, é "pessoal".