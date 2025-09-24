Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Hoje à noite, o departamento afirmou que o crime foi motivado por "ódio ao ICE". Em postagem no X, órgão disse que comparações diárias do serviço com a Gestapo (polícia nazista) e o patrulhamento de escravizados têm consequências reais, como o ataque de hoje. A mensagem "anti-ICE por natureza" foi encontrada nos cartuchos localizados perto do corpo do suspeito de cometer o ataque.

Presidente dos EUA escreveu que os agentes do ICE estão enfrentando um aumento de ameaças sem precedentes. Também nesta noite, sem provas, Trump relacionou o aumento da violência contra o serviço a "esquerdistas radicais perturbados" e disse que isso é resultado da "constante demonização das forças policiais pelos democratas da esquerda radical".

Entenda o caso

Vítimas do tiroteio eram presos sob custódia do ICE. Os detentos foram baleados enquanto estavam em uma van de transporte localizada no porto de desembarque da unidade. O atirador disparou indiscriminadamente contra o prédio do ICE, disse o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Dois feridos estão internados em estado grave. Antes, o departamento havia informado que duas pessoas haviam morrido, mas atualizou o número nesta tarde.

Motivação ainda é desconhecida. A informação foi publicada no X pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Nenhum agente do ICE ficou ferido.