Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um drone disparado pelo grupo Houthi do Iêmen atingir uma cidade no sul de Israel.
O que aconteceu
Drone foi arremessado na cidade de Eilat, a mais de 300 quilômetros de Tel Aviv, hoje. Ele atingiu uma área próxima a hoteis da cidade turística, que tem pouco mais de 55 mil habitantes.
Vítimas em estado grave são dois homens, de 60 e 26 anos. A Força Aérea de Israel levou os feridos mais graves e de helicóptero para um hospital de Bersebá.
A maioria das vítimas foi atingida por destroços do sistema de interceptação dos ataques aéreos, afirmaram as Forças de Defesa de Israel. Uma investigação foi aberta e não há informações sobre se algum dos sistemas antiaéreos falhou.
Grupo religioso armado tem coordenado ataques a Israel alegando "solidariedade" ao povo palestino. Além de lançamentos de mísseis e drones, os extremistas têm reivindicado ataques a embarcações em rotas marítimas globais.
Na Faixa de Gaza, 19 pessoas foram mortas pelas Forças de Defesa de Israel hoje. O número total de vítimas desde o início da guerra, em 7 de outubro, passa de 65 mil, em sua maioria mulheres e crianças.
