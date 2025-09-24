Assine UOL
Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel

Do UOL, em São Paulo
Ataque atingiu a cidade de Eilath, em Israel
Ataque atingiu a cidade de Eilath, em Israel Imagem: Reprodução de vídeo

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um drone disparado pelo grupo Houthi do Iêmen atingir uma cidade no sul de Israel.

O que aconteceu

Drone foi arremessado na cidade de Eilat, a mais de 300 quilômetros de Tel Aviv, hoje. Ele atingiu uma área próxima a hoteis da cidade turística, que tem pouco mais de 55 mil habitantes.

Vítimas em estado grave são dois homens, de 60 e 26 anos. A Força Aérea de Israel levou os feridos mais graves e de helicóptero para um hospital de Bersebá.

A maioria das vítimas foi atingida por destroços do sistema de interceptação dos ataques aéreos, afirmaram as Forças de Defesa de Israel. Uma investigação foi aberta e não há informações sobre se algum dos sistemas antiaéreos falhou.

Grupo religioso armado tem coordenado ataques a Israel alegando "solidariedade" ao povo palestino. Além de lançamentos de mísseis e drones, os extremistas têm reivindicado ataques a embarcações em rotas marítimas globais.

Na Faixa de Gaza, 19 pessoas foram mortas pelas Forças de Defesa de Israel hoje. O número total de vítimas desde o início da guerra, em 7 de outubro, passa de 65 mil, em sua maioria mulheres e crianças.

