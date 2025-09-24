Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um drone disparado pelo grupo Houthi do Iêmen atingir uma cidade no sul de Israel.

O que aconteceu

Drone foi arremessado na cidade de Eilat, a mais de 300 quilômetros de Tel Aviv, hoje. Ele atingiu uma área próxima a hoteis da cidade turística, que tem pouco mais de 55 mil habitantes.

Vítimas em estado grave são dois homens, de 60 e 26 anos. A Força Aérea de Israel levou os feridos mais graves e de helicóptero para um hospital de Bersebá.