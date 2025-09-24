'Você é um guerreiro', diz Macron a Lula após discurso na ONU

Vídeo do encontro foi publicado conjuntamente nos perfis dos dois presidentes no Instagram. A conversa rápida tem legendas em português e francês.

Em seu discurso na ONU, Lula afirmou que o Brasil sofre "ataques sem precedentes" e disse que o autoritarismo cresce no mundo. Ele disse que a comunidade internacional precisa rever prioridades e que as plataformas online têm sido usadas para "semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação".

O presidente também falou sobre crise climática e lembrou que a COP30, evento que tem a presença de Macron confirmada, vai ser sediada em Belém no mês de novembro. "É necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU", afirmou. Veja outras falas de Lula na Assembleia Geral da ONU aqui.

Macron e Lula têm uma boa relação e costumam aparecer juntos em eventos. Os dois se encontraram diversas vezes. O brasileiro visitou o palácio francês em 2021, ainda ex-presidente, e foi recebido como chefe de Estado. Eles também se reuniram na cúpula do G20, em Dubai; no G7, em Hiroshima; e na Cúpula de Paris, assim como em uma passagem do francês pelo norte do Brasil