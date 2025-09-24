Médico citado por Trump recebeu US$ 150 mil por apoiar ação contra Tylenol

Juíza responsável, no entanto, avaliou não haver evidências científicas confiáveis. Segundo Denise Cote, de um tribunal distrital de Nova Yor, Baccarelli havia "selecionado e deturpado os resultados do estudo". Ela deu ganho de causa para a farmacêutica e os autores das ações entraram com recurso, que está em andamento na Justiça norte-americana.

Processos foram abertos por famílias que alegaram que seus filhos receberam diagnóstico de autismo ou TDAH após uso de Tylenol na gravidez. Os réus são a empresa farmacêutica Kenvue, que fabrica o Tylenol, e companhias que vendem versões genéricas do paracetamol.

Governo Trump usou pesquisa em anúncio de saúde

Mesmo assim, estudo foi usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em alerta de saúde anteontem. Conforme o republicano, a FDA (órgão equivalente à Anvisa nos EUA) "recomenda fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário".

A agência, por sua vez, disse que vai alterar a bula do remédio. "A FDA está tomando medidas para conscientizar pais e médicos sobre um conjunto considerável de evidências sobre os riscos potenciais associados ao paracetamol", disse Marty Makary, comissário da FDS, em comunicado.

Governo Trump se apoiou na pesquisa de Baccarelli. O epidemiologista chegou a ser citado pelo comissário da FDA durante a coletiva de imprensa: "Há quatro semanas, um estudo de Monte Sinai e Harvard revisou toda a literatura existente e descobriu que a esmagadora maioria das evidências aponta para uma associação".