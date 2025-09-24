Na ONU, Trump chama crise climática de "farsa" e confronta aliados

Em discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, Donald Trump acusou a ONU de ineficiência, chamou a crise climática de "farsa" e disse que países "estão indo para o inferno", num recado interno e externo. Falou em endurecer tarifas e cobrou fronteiras mais fechadas, tornando o tom da abertura um ato de campanha global.

Moscou ridicularizou o discurso e a guinada pró-Ucrânia; europeus reagiram sob pressão após violações de espaço aéreo por jatos e drones russos. A ONU ainda esclareceu que a falha no teleprompter e a parada da escada rolante foram questões operacionais da comitiva americana. Por que importa. O choque retórico na Assembleia-Geral expõe divisões sobre clima, migração e guerra, e antecipa negociações tensas em segurança, economia e governança global ao longo da semana de líderes.

