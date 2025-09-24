O que Lula e Trump já disseram durante a escalada de tensão Brasil-EUA

Lula criticou a decisão do americano. "O mundo deu um cavalo de pau. O cidadão sozinho acha que é capaz de ditar as regras para tudo que acontece no mundo. Tendo a dizer para vocês que pode não dar certo", disse o petista ainda em abril.

Maio

Em maio, Lula disse à revista The New Yorker que não tinha interesse em falar com Trump. "Se, como representante do Estado norte-americano, ele quiser falar com o Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente", disse. "Mas, até agora, não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu ligarei."

Na Rússia, Lula disse que as decisões do presidente norte-americano Donald Trump são "unilaterais". "As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos EUA de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse em reunião com Putin e outros líderes.

Junho

Em junho, Lula recuou e disse que falaria com Trump para convidá-lo para a COP30. "Vamos fazer um encontro separado de chefes de Estado dois dias antes, para aprofundar o debate. Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar: A COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio", afirmou Lula em uma entrevista coletiva em Paris.