O que é necessário para a Palestina ser reconhecida como país na ONU?

Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança já estão no campo do reconhecimento, aumentando o peso simbólico da decisão. São eles Rússia, China, França e Reino Unido —todos menos Estados Unidos.

Critérios para se tornar Estado

A existência de um Estado não depende de unanimidade nem de aprovação da ONU. O que conta são os requisitos jurídicos clássicos da Convenção de Montevidéu, de 1933: território definido, população permanente, governo representativo e capacidade de manter relações externas.

A Palestina já cumpre critérios básicos de um Estado. Mesmo sem fronteiras consensuais ou controle integral do território devido à ocupação israelense, ela reúne elementos centrais. Outros exemplos citados são Kosovo e Saara Ocidental, que também têm reconhecimento amplo, mas seguem fora da ONU por razões políticas.

O caminho até a ONU

Ter o status de Estado não garante cadeira automática na ONU. Para ingressar como membro pleno, o país interessado deve enviar carta ao secretário-geral e assumir os compromissos da Carta das Nações Unidas. Em seguida, precisa do apoio de nove dos 15 membros do Conselho de Segurança, sem que nenhum dos cinco permanentes use o veto.