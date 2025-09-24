ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula antes de encontro

Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso.

Lula, sobre a condenação de Bolsonaro

Trump discursou na sequência e fez elogios a Lula

Em seguida, Trump fez longo discurso com elogios a Lula e contou que encontrou brasileiro na antessala da ONU. Segundo ele, ambos se abraçaram e conversaram por alguns segundos. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano.

Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade.

Donald Trump, durante discurso na ONU

Líder dos EUA resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está se saindo mal". "Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto", afirmou.