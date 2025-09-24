Departamento volta atrás e diz que um morreu em ataque a delegacia nos EUA

Três pessoas foram baleadas pelo atirador e uma delas morreu. Dois feridos estão internados em estado grave. Informações foram atualizadas pelas autoridades em entrevista coletiva no início da tarde de hoje (horário de Brasília). Antes, o departamento havia informado que duas pessoas morreram, mas atualizou o número nesta tarde.

Um dos feridos é mexicano, segundo o Ministério das Relações Exteriores do México em nota. A polícia norte-americana afirmou que as identidades do atirador e das vítimas não serão divulgadas neste momento.

O diretor interino do ICE, Todd Lyons, disse à CNN que todos os baleados foram levados ao hospital. O senador do Texas, Ted Cruz, disse que ele e sua equipe estão monitorando a situação nas instalações do ICE em Dallas.

Suspeito tirou a própria vida. Segundo fontes policiais, o suspeito era um atirador de elite armado com um rifle em um telhado de um prédio próximo. O agressor, identificado pela polícia como um homem branco, teria atirado contra a própria cabeça quando os agentes se aproximaram.

Mensagens foram encontradas em cartuchos ao lado do corpo do atirador. Joe Rothrock, agente especial encarregado do FBI de Dallas, afirmou em entrevista coletiva que as balas encontradas perto do sniper, que já estava morto quando a polícia chegou ao local, continham mensagens "anti-ICE por natureza".