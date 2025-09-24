Departamento volta atrás e diz que um morreu em ataque a delegacia nos EUA

Ao menos um detento foi morto e dois ficaram feridos na manhã de hoje em uma unidade do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, em Dallas, nos Estados Unidos. Após efetuar os disparos, o atirador se matou.
O que aconteceu
Vítimas eram presos sob custódia do ICE. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou no X que a motivação do tiroteio ainda é desconhecida. "Os detalhes ainda estão surgindo, mas podemos confirmar que houve feridos e mortos", escreveu.
Detentos foram baleados enquanto estavam dentro de uma van de transporte localizada no porto de desembarque da unidade. Eles foram atingidos enquanto o criminoso disparava "indiscriminadamente" contra o prédio do ICE, disse o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Três pessoas foram baleadas pelo atirador e uma delas morreu. Dois feridos estão internados em estado grave. Informações foram atualizadas pelas autoridades em entrevista coletiva no início da tarde de hoje (horário de Brasília). Antes, o departamento havia informado que duas pessoas morreram, mas atualizou o número nesta tarde.
Um dos feridos é mexicano, segundo o Ministério das Relações Exteriores do México em nota. A polícia norte-americana afirmou que as identidades do atirador e das vítimas não serão divulgadas neste momento.
O diretor interino do ICE, Todd Lyons, disse à CNN que todos os baleados foram levados ao hospital. O senador do Texas, Ted Cruz, disse que ele e sua equipe estão monitorando a situação nas instalações do ICE em Dallas.
Suspeito tirou a própria vida. Segundo fontes policiais, o suspeito era um atirador de elite armado com um rifle em um telhado de um prédio próximo. O agressor, identificado pela polícia como um homem branco, teria atirado contra a própria cabeça quando os agentes se aproximaram.
Mensagens foram encontradas em cartuchos ao lado do corpo do atirador. Joe Rothrock, agente especial encarregado do FBI de Dallas, afirmou em entrevista coletiva que as balas encontradas perto do sniper, que já estava morto quando a polícia chegou ao local, continham mensagens "anti-ICE por natureza".
Nenhum agente do ICE ficou ferido. O FBI confirmou que agentes estão no local do tiroteio. Ainda não há informações oficiais de como se deu o tiroteio e se o atirador teria escolhido as vítimas.
Crime é investigado como "um ato de violência direcionada", segundo Rothrock. "Embora a investigação esteja em andamento, uma análise inicial das evidências mostra um motivo ideológico por trás deste ataque", escreveu o diretor do FBI, Kash Patel, no X.
No mês passado, essa mesma instalação do ICE foi alvo de ameaça de bombas. A polícia foi acionada e um homem, de nacionalidade norte-americana, foi preso sob acusação de fazer ameaças terroristas.
Trump chamou ação de 'desprezível'
Presidente dos EUA escreveu que os agentes do ICE estão enfrentando um aumento de ameaças sem precedentes. Sem provas, Donald Trump acusou o aumento da violência a "esquerdistas radicais perturbados" e disse que ela é resultado da "constante demonização das forças policiais pelos democratas da esquerda radical".
Republicano afirmou que irá assinar uma ordem executiva nesta semana para "desmantelar redes de terrorismo doméstico". Ele citou como exemplo o decreto publicado por ele nesta semana em que designou o movimento Antifa como "organização terrorista".
Governador afirmou que atentado não atrapalhará trabalho do ICE
Vice-presidente dos EUA lamentou tiroteio. Em uma publicação nas redes sociais, JD Vance chamou a ocorrência de um "ataque obsessivo à polícia" que "precisa parar". "Estou rezando por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu Vance no X.
Governador do Texas, Greg Abbott, disse que "apoia totalmente o ICE". "Este assassinato NÃO retardará nossa prisão, detenção e deportação de imigrantes ilegais", afirmou Abbott. "Trabalharemos com o ICE e o Departamento de Polícia de Dallas para descobrir a motivação do assassino."
Essa é a terceira ocorrência com tiros em uma instalação do ICE no Texas neste ano. Em 4 de julho, um grupo atacou o Centro de Detenção de Prairieland, perto de Fort Worth, no que as autoridades descreveram como um ataque coordenado que deixou um policial local baleado no pescoço. O policial sobreviveu, e mais de uma dúzia de pessoas foram indiciadas por sua suposta participação no ataque.
Dias depois, um homem de 27 anos, foi morto pela polícia após abrir fogo contra uma instalação da Patrulha da Fronteira em McAllen. Ele estava armado com um rifle e equipamento tático. Dois policiais e um funcionário da Patrulha da Fronteira ficaram feridos, e dezenas de tiros foram trocados entre o atirador e os policiais.
