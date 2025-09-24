Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, é considerado um dos monarcas mais ricos do planeta. Sua fortuna chega a US$ 43 bilhões. O valor combina herança, investimentos estratégicos e uma coleção impressionante de bens de luxo.

O que aconteceu

Grande parte dessa riqueza vem de propriedades de alto valor. Segundo o jornal espanhol As, Rama X é dono de 17 mil imóveis apenas em Bangkok, dentro de um território que chega a 16 mil acres em toda a Tailândia.

Esses ativos garantem aluguéis milionários e sustentam projetos imobiliários de alto padrão, ampliando o patrimônio do monarca. O rei também mantém participações estratégicas em setores-chave como telecomunicações, energia e indústria pesada, reforçando sua presença na economia nacional.