Trump fala em 'sabotagem na ONU' ao reclamar de escada rolante e TP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamou hoje da falha na escada rolante e um problema no teleprompter (dispositivo que exibia seu discurso) durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

O que aconteceu

"Verdadeira vergonha", escreveu Trump ao reclamar dos incidentes. Ao comentar o caso da escada rolante —que parou quase imediatamente após Trump e a esposa, Melania, subirem—, ele escreveu que, caso a dupla não tivesse segurado o corrimão com força, um "desastre" teria ocorrido.

Presidente comentou que ficou "no escuro" após a falha no teleprompter. Ele também acusou que seu discurso começou a ser ouvido cerca de 15 minutos depois do início e apontou ter recebido reclamações que não dava para ouvi-lo no auditório, sendo isso possível apenas com o uso de fones de ouvidos com a tradução dos intérpretes.