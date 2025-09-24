Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que seria 'um prazer' indicar o líder dos EUA, Donald Trump, ao Nobel da Paz, mas condicionou a nomeação ao fim da guerra com a Rússia.

O que aconteceu

Fala de Zelensky foi resposta a repórter que questionou se "Ucrânia vai nomear Trump para Nobel da Paz". "Trump tem uma chance de acabar com esta guerra. Se ele conseguir acabar, tenho absoluta certeza de que todos os ucranianos fariam isso com prazer [nomeá-lo]. Porque é uma missão inacreditável: acabar com a guerra", afirmou, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU.

O Nobel da Paz é o prêmio internacional de mais alto nível concedido a quem mais fez para "promover a irmandade entre as nações". As listas de indicados são mantidas em segredo por 50 anos e milhares de pessoas podem propor nomes: membros de governos e Parlamentos; atuais chefes de Estado; professores universitários de história, ciências sociais, direito e filosofia; e ex-vencedores do Prêmio Nobel da Paz, entre outros.