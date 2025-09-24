Na ONU, Zelensky diz que Rússia recusa cessar-fogo e pede apoio com armas

Ele também afirmou que os drones, antes operados somente por países ricos, agora podem ser operados por países com menos condições, significando um grande risco para o mundo. "É só uma questão de tempo antes de drones estarem lutando contra drones de forma autônoma, sem humanos envolvidos", afirmou, alegando que a Ucrânia precisou construir drones para lidar com ataques.

Ele citou o "colapso da lei internacional" e afirmou que "a resposta do mundo não é suficiente" para o que acontece na guerra. O presidente citou novos ataques vividos pelo país ontem, a invasão do espaço aéreo da Polônia e blecautes que a região tem vivido. "Essa loucura continua porque as instituições internacionais são muito fracas", afirmou.

Agora há dezenas de milhares de pessoas que sabem como matar profissionalmente usando drones. Parar esse tipo de ataque é mais difícil do que parar qualquer arma. É isso o que a Rússia trouxe com a guerra.

Volodymyr Zelensky, em discurso na ONU

O ucraniano também falou sobre ataque a Charlie Kirk e sobre a tentativa de assassinato ao presidente Donald Trump. "As armas estão avançando mais rápido do que a nossa capacidade de se defender", afirmou. Não tivemos chance além de construir drones para continuar a sobreviver", disse, em outro momento do discurso.

Zelensky agradece apoio de Trump, mas pede união de todos os países. "Não fiquem em silêncio enquanto a Rússia continua esta guerra. Por favor, condenem-a. Una-se a nós na defesa da vida e da lei internacional".