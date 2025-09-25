Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

O governo de Donald Trump colocou a foto de uma caneta automática no lugar do retrato de Joe Biden em uma galeria de imagens de presidentes na Casa Branca, em uma provocação ao antecessor e adversário político.

O que aconteceu

Trump inaugurou a "Presidential Walk of Fame", a Calçada da Fama Presidencial, na Ala Oeste da Casa Branca ontem. Ela faz parte de uma série de mudanças que o republicano tem feito na decoração da residência presidencial.

Entre os retratos dispostos em um longo corredor, foi colocada uma "autopen" no lugar que seria da foto do ex-presidente democrata Joe Biden. É o único político substituído pela sua própria assinatura acompanhado do item; o também democrata Barack Obama tem seu rosto na nova galeria. A sequência foi divulgada pela conselheira de comunicação do presidente, Margo Martin.