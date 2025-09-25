Startup dos EUA quer criar o maior avião do mundo para levar caças inteiros

O WindRunner foi inicialmente pensado para o transporte de pás gigantes de turbinas eólicas, mas a Radia ampliou a ambição. "A mobilidade estratégica proporciona tempo e espaço para a força. O WindRunner foi projetado para mover sistemas completos... sem desmontagem, sem necessidade de infraestrutura especial e sem atrasar as operações", explica Mark Lundstrom, fundador e CEO da Radia, na conferência Air, Space & Cyber da Associação da Força Aérea (AFA)

A proposta agrada pelo potencial de agilizar missões em locais remotos ou com infraestrutura precária. O avião deverá decolar e pousar em pistas não pavimentadas de cerca de 1.800 metros, alcançando bases avançadas ou áreas afetadas por desastres. A empresa planeja primeiro voo até o fim da década.

Apesar das dimensões inéditas, cargueiro suportará menos peso que modelo já existente. Com 108 metros de comprimento e 80 de envergadura, o novo avião terá capacidade de carga de 72 toneladas, menor que a do C-5 Galaxy, mas com foco em volume e não em peso, segundo o Business Insider.

Capacidades conjuntas modernas frequentemente ficam sem espaço antes de ficarem sem capacidade de elevação Radia em comunicado

Até agora, no entanto, só existem imagens conceituais. A Radia informou que trabalha em "projeto e análise digitais e em testes em túnel de vento" e que avança para construir as primeiras aeronaves. Um acordo de pesquisa com o Comando de Transporte dos EUA indica que o Departamento de Defesa acompanha o desenvolvimento.

Plano ambicioso

Especialistas lembram que a ideia enfrenta desafios técnicos e financeiros. O setor aéreo norte-americano não lança um cargueiro estratégico de grande porte há mais de meio século.