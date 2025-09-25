Analistas apontam 'jogo duplo' em sanções dos EUA e afagos de Trump a Lula

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs sanções a autoridades brasileiras e familiares de ministros, mas elogiou Lula na Assembleia Geral da ONU, em um gesto que foi considerado "jogo duplo" por especialistas em relações internacionais ouvidos pelo UOL.
O que aconteceu
Um dia após sancionar autoridades brasileiras ligadas ao julgamento de Jair Bolsonaro, Trump elogiou Lula. Em uma nova leva de sanções, o governo dos EUA aplicaram a lei Magnitsky à mulher de Alexandre de Moraes, do STF, e restringiram vistos do Advogado Geral da União, Jorge Messias, do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do delegado da PF Fabio Schor, responsável pelo inquérito do golpe. Depois, na ONU, mesmo após ter ouvido fortes críticas de Lula direcionadas a seu governo, afirmou sobre o brasileiro: "Ele parece um cara muito bom, na verdade (...) Tivemos uma ótima química".
Afagos de Trump a Lula fazem parte de "jogo duplo", analisa pesquisadora. Para Karina Stange, professora de relações internacionais do Ibmec, que acompanhou presencialmente o evento da ONU em Nova York, os elogios do presidente norte-americano não representam uma mudança ideológica, mas um "cálculo pragmático".
Trump mantém o discurso de solidariedade a Bolsonaro para consumo interno, mas evita transformar o Brasil em inimigo. Ao sinalizar abertura ao diálogo com Lula, Trump preserva espaço para relações bilaterais e reconhece o peso estratégico do Brasil, sobretudo em temas como Brics, clima e comércio. É menos recuo e mais jogo duplo: defender Bolsonaro sem fechar portas para Lula.
Karina Stange
Gestos ambíguos de Trump têm pouco a ver com estratégia política, avalia outro internacionalista. Questionado sobre o que poderia estar por trás das recentes reações do republicano, o professor e consultor de relações internacionais Carlos Gustavo Poggio pondera: "Essa é uma análise que faríamos de um presidente tradicional, tentando entender as estratégias e os objetivos racionais por trás dos gestos desse estadista. Em se tratando de Trump, a história é outra".
É um presidente que foge muito de qualquer padrão, principalmente para os EUA. Ele tem características próprias de imprevisibilidade e personalismo e já vimos que suas mudanças de ideia muitas vezes não são estratégicas. Existe um certo mito de que ele pensa lá na frente, como se fosse onisciente, quando, na verdade, olhando para o histórico dele, Trump age muito com base no instinto e naquilo que entende como uma política do entretenimento, do 'plot twist', da virada, sempre buscando atenção.
Carlos Gustavo Poggio
Gestos de Trump podem estar relacionados a possível impacto econômico aos EUA. "Se há algum tipo de estratégia, me parece que ele está começando a entender os custos de taxar o Brasil em 50%", disse Poggio, referindo-se ao aumento da taxação sobre produtos brasileiros anunciada em julho como punição ao julgamento de Bolsonaro. "A carne e o café exportados do Brasil estão aumentando muito de preço nos EUA. (...) E ele sabe que pode fazer o que for, mas, se a economia não estiver bem, isso será um problema para ele e sua popularidade."
Imprevisibilidade é marca registrada de Trump, ressaltam especialistas. "A gente nunca sabe o que Trump vai fazer, então estamos sempre falando sobre ele", diz Poggio. "Agora, por exemplo, ele fala bem e defende a Ucrânia diante da Rússia, mas, há pouco tempo, falava o oposto", acrescenta. Para Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o histórico político de Trump indica que é muito possível que o republicano "mude de ideia" rapidamente em relação ao líder brasileiro. Por isso, avalia, "Lula deveria responder agora, pois amanhã pode ser que essa postura não exista mais".
Abertura de diálogo entre Brasil e EUA
Lula e Trump combinaram reunião para a próxima semana. A informação de Trump foi confirmada pelo governo brasileiro, mas a data e o local do encontro ainda não foram divulgados.
Abertura de diálogo pode gerar resultados positivos aos países, que vivem pior crise diplomática em 201 anos. Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM, analisa que, apesar dos recentes afagos de Trump a Lula, o norte-americano também manteve um tom crítico sobre o Brasil, de quem espera mais alinhamento aos interesses da gestão republicana, conforme ressaltou durante seu discurso na ONU (leia aqui íntegra). Por outro lado, acrescentou, "Lula tem demonstrado que não aceitará as imposições de Trump".
Será preciso que as diplomacias construam elementos de proximidade para que o diálogo entre ambos seja efetivo. Mas ainda é cedo para prever qual será o tom do encontro e o que de fato avançará.
Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM
"Difícil prever se esses gestos significam algo mais profundo", diz professor. "Evidentemente, essa aparente abertura para o diálogo é melhor que a não abertura. Mas não sabemos se isso vai durar e resultará em algo duradouro", diz Kai Enno Lehmann. "Só o que sabemos, por enquanto, é que esse não foi o último capítulo dessa novela".
