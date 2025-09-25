Analistas apontam 'jogo duplo' em sanções dos EUA e afagos de Trump a Lula

Trump mantém o discurso de solidariedade a Bolsonaro para consumo interno, mas evita transformar o Brasil em inimigo. Ao sinalizar abertura ao diálogo com Lula, Trump preserva espaço para relações bilaterais e reconhece o peso estratégico do Brasil, sobretudo em temas como Brics, clima e comércio. É menos recuo e mais jogo duplo: defender Bolsonaro sem fechar portas para Lula.

Karina Stange

Gestos ambíguos de Trump têm pouco a ver com estratégia política, avalia outro internacionalista. Questionado sobre o que poderia estar por trás das recentes reações do republicano, o professor e consultor de relações internacionais Carlos Gustavo Poggio pondera: "Essa é uma análise que faríamos de um presidente tradicional, tentando entender as estratégias e os objetivos racionais por trás dos gestos desse estadista. Em se tratando de Trump, a história é outra".

É um presidente que foge muito de qualquer padrão, principalmente para os EUA. Ele tem características próprias de imprevisibilidade e personalismo e já vimos que suas mudanças de ideia muitas vezes não são estratégicas. Existe um certo mito de que ele pensa lá na frente, como se fosse onisciente, quando, na verdade, olhando para o histórico dele, Trump age muito com base no instinto e naquilo que entende como uma política do entretenimento, do 'plot twist', da virada, sempre buscando atenção.

Carlos Gustavo Poggio

Gestos de Trump podem estar relacionados a possível impacto econômico aos EUA. "Se há algum tipo de estratégia, me parece que ele está começando a entender os custos de taxar o Brasil em 50%", disse Poggio, referindo-se ao aumento da taxação sobre produtos brasileiros anunciada em julho como punição ao julgamento de Bolsonaro. "A carne e o café exportados do Brasil estão aumentando muito de preço nos EUA. (...) E ele sabe que pode fazer o que for, mas, se a economia não estiver bem, isso será um problema para ele e sua popularidade."

Imprevisibilidade é marca registrada de Trump, ressaltam especialistas. "A gente nunca sabe o que Trump vai fazer, então estamos sempre falando sobre ele", diz Poggio. "Agora, por exemplo, ele fala bem e defende a Ucrânia diante da Rússia, mas, há pouco tempo, falava o oposto", acrescenta. Para Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o histórico político de Trump indica que é muito possível que o republicano "mude de ideia" rapidamente em relação ao líder brasileiro. Por isso, avalia, "Lula deveria responder agora, pois amanhã pode ser que essa postura não exista mais".

Abertura de diálogo entre Brasil e EUA

Lula e Trump combinaram reunião para a próxima semana. A informação de Trump foi confirmada pelo governo brasileiro, mas a data e o local do encontro ainda não foram divulgados.