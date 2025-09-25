Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Crime teria sido motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas. O líder da quadrilha é um jovem de 23 anos, identificado pelas autoridades como Julito. A polícia expediu ordem de prisão contra ele, mas não foi informado se o traficante foi localizado e preso.

Traficantes queriam "disciplinar" e "construir uma imagem de terrorista para Julito". A afirmação foi feita pelo ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, em entrevista ao canal local TN.

Vítimas foram enganadas para irem até o local do crime. "Elas acreditavam que iriam participar de um evento para o qual haviam sido convidadas. Foram por vontade própria com alguém que havia conquistado a confiança delas", explicou Alonso.

Até o momento, 12 pessoas foram presas por participação no triplo homicídio. Quatro delas foram detidas em flagrante ao serem pegos limpando a cena do crime.

Jovens assassinadas teriam vínculos com líderes de uma organização criminosa em Flores, bairro da cidade de Buenos Aires, segundo Alanso. Questionado pela imprensa se as vítimas haviam roubado drogas dos suspeitos, o secretário disse que "tudo é possível" e que a polícia ainda trabalha para elucidar todas as circunstâncias do crime.

Manifestações

Grupos ligados aos direitos humanos na Argentina pediram por justiça. Dezenas de pessoas se manifestaram em Flores e La Tablada. Também foi convocado um ato no centro de Buenos Aires previsto para ocorrer neste sábado.