Netanyahu é vaiado antes de discurso na ONU; delegações deixam plenário

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontrou uma plateia esvaziada ao discursar hoje na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
O que aconteceu
Netanyahu foi vaiado ao subir na tribuna. Assim que seu nome foi anunciado, várias delegações começaram a deixar o plenário. Antes do início do discurso, diplomatas usavam lenço palestino na plateia.
Cerco militar a Gaza isolou a diplomacia de Israel. As forças israelenses avançaram ainda mais profundamente na Cidade de Gaza ontem, enquanto Netanyahu se dirigia a Nova York para discursar.
Tanques entraram na capital da região palestina como parte da ofensiva para destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelense diz que a capital da Faixa de Gaza é o último bastião do grupo armado, mas centenas de milhares de civis permanecem lá e estão sendo atropelados pelas tropas.
Só hoje, 47 palestinos foram mortos em ataques israelenses à região. Do total, 28 estavam na capital quando foram atingidas. A informação é da emissora qatari Al Jazeera, com base em fontes médicas.
Netanyahu mantém apoio dos EUA mesmo em meio à ofensiva. A expectativa é de que ele se encontre com o presidente norte-americano, Donald Trump, a portas fechadas hoje. A reunião vai acontecer em Washington D.C., a 370 quilômetros de Nova York, no fim do dia.
Por outro lado, reunião voltada à solução de dois Estados - que prevê o reconhecimento de um Estado palestino e outro israelense - foi feita na segunda-feira, um dia antes da abertura da Assembleia Geral. Países como França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica reconheceram a Palestina como Estado. Eles se juntaram à Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, que acenaram a favor dos palestinos no ano passado. Veja aqui a lista de países que reconhecem o Estado da Palestina.
Premiê israelense afirma que "não haverá um Estado palestino". Ele ressaltou sua oposição à proposta durante o discurso de hoje.
Voo que levou Netanyahu aos EUA desviou de países europeus, onde ele é alvo de ordem de prisão. O pedido de prisão foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional com base em acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Premiê garante que vai "finalizar o serviço" em Gaza
Netanyahu disse que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de Outubro, mas "evaporou" quando o país "começou a lutar de volta". "Pelos últimos dois anos, Israel tem lutado uma luta contra bárbaros enquanto muitas nações se opõem a nós", afirmou no discurso.
Israelense usou broche com QR Code em seu paletó que leva para site com fotos e vídeos da invasão do Hamas a Israel. Durante sua fala, ele pediu que o público desse zoom no celular e acessasse o site. "Você também verá por que lutamos e por que precisamos vencer. Está tudo aqui", disse. "Grande parte do mundo não se lembra mais do dia 7 de outubro. Mas nós nos lembramos", acrescentou.
Ainda segundo Netanyahu, seu país vai "finalizar o serviço" contra o Hamas e agradeceu ao apoio de Donald Trump contra ataques. Ele mencionou o ataque do país contra uma base do Irã, chamando a ação de um "ato de bravura". Ele também lembrou que Trump sofreu tentativas de assassinato e as ligou a "inimigos em comum".
Netanyahu negou que cometesse genocídio, disse que as acusações eram "sem base" e que "tenta tirar a população de Gaza". O primeiro-ministro também citou dados sobre a distribuição de comida na região e negou que praticasse a "política de fome", fala que vai de encontro aos mais de 400 mortos por fome na região desde o início da guerra.
Netanyahu versus Lula
Em comparação, discurso de Lula, na última terça-feira, lotou a plenária. Vale citar que, além de não ser alvo de boicote, o chefe do Executivo brasileiro abriu o evento.
Brasil está entre países que boicotaram Israel. Representantes diplomáticos brasileiros e outras autoridades deixaram a plenária da ONU antes da fala de Netanyahu.
*Com informações de AFP e Reuters.
