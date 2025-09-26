Brasil e outros países deixam plenário da ONU em boicote a Netanyahu

Ao UOL, assessor especial da presidência, Celso Amorim, confirmou que decisão de deixar plenária foi mensagem a Israel. "Trata-se de um ato de repúdio", disse, em declarações exclusivas à coluna de Jamil Chade.

"Sempre lembrando que isso não tem relação com o povo judeu, que tanto admiramos", ressaltou Amorim. "E nem com o Estado de Israel, cuja existência não discutimos. Isso tem uma relação com o respeito à população palestina", insistiu.

Estou muito preocupado. Essa é uma guerra que pode se alastrar por todo Oriente Médio e isso, para se transformar numa guerra global, é um passo.

Celso Amorim, embaixador

Países árabes boicotaram em peso discurso do israelense. Entre os que deixaram a plenária na ocasião estavam as delegações diplomáticas do Líbano, da Arábia Saudita e do Qatar, também alvo de recentes ataques de Israel.

Imagens mostram que outras nações também se retiraram. Entre elas Coreia do Sul, Turquia, Irã, Venezuela, Sri Lanka, Tunísia e Senegal.

Entre os que permaneceram na plenária estavam delegações dos EUA e da Argentina. Além dos aliados de Israel, diplomatas da Armênia, Benin e Camboja acompanharam o discurso de Netanyahu.