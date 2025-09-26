Turista morre em passeio de barco, corpo é coberto e festa segue a bordo

Durante uma parada para banho, Peter sumiu. O barco passava pela Praia da Cleópatra, conhecida por dar vista ao Castelo de Alanya, quando o britânico desapareceu. Quando foi encontrado, ele estava de bruços para a água, inconsciente. Alguns banhistas puxaram Peter de volta para o barco na tentativa de reanimá-lo. Segundo a filha, a equipe, no entanto, não se movimentou para salvá-lo. A mulher de Peter, Rosalind Colville, 53, desmaiou em estado de choque.

Um dos passageiros começou a fazer reanimação cardiopulmonar enquanto os membros da tripulação ficaram parados de braços cruzados. Outros passageiros gritavam e choravam, minha família estava histérica.

Nakita Colville, 27, ao The Sun

Peter foi coberto com uma toalha e festa no barco continuou. A filha do britânico diz que um barman declarou o pai dela como morto antes da equipe do barco cobri-lo com uma tolha.

A família, incluindo dois dos netos dele, foi retirada do barco e a tripulação ofereceu uma festa de espuma para os passageiros restantes. Estávamos vivendo os piores momentos de nossas vidas, mas assim que fomos retirados, segundo o que me disseram, a tripulação simplesmente pediu desculpas aos passageiros porque a festa de espuma estava atrasada.

Nakita Colville

Passageiros relataram que equipe tentou seguir com programação. Em uma publicação no TripAdvisor, uma passageira que diz ter estado presente no momento do acidente afirmou que o mar estava agitado e que a tripulação foi "de forma geral, rude e antipática e constantemente tentando fazer vendas". Em outra publicação, um passageiro afirma que após o acidente, a equipe tentou vender fotos. "Depois que o salva-vidas chegou para levar o rapaz, fomos simplesmente informados de que a emergência havia acabado e continuaram tocando música alta e tentando vender mais fotos." Ao The Sun, a operadora do passeio, Big Kral Pirate Boats, não se manifestou.

Até agora, não há informações sobre o que pode ter causado a morte de Peter. Segundo a filha, ele era um homem saudável e a família desconhecia qualquer problema de saúde. As investigações sobre o óbito continuam.