Trump recorre à Suprema Corte por fim de cidadania por nascimento

O presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos que vote pelo fim da cidadania por direito de nascimento. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O que aconteceu

Trump pediu hoje à corte que revise o decreto da Casa Branca que pede o fim do direito constitucional. Na prática, o presidente quer negar a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tenham pelo menos um dos pais cidadão americano ou residente com permanência legal.

14ª Emenda da Constituição confere cidadania a qualquer pessoa nascida em território americano. De acordo com o governo Trump, o texto gera "consequências destrutivas".