Após acusar Trump, Musk aparece em arquivos de Epstein com príncipe Andrew

Registro diz que o príncipe estava com Epstein e a socialite Ghislaine Maxwell em um voo para a Flórida em 12 de maio de 2000. Ela foi condenada em 2021 por traficar garotas ao lado do gestor financeiro.

Documentos também citam um café da manhã com Steve Bannon, ex-estrategista de Trump. O encontro teria acontecido em 17 de fevereiro de 2019.

Outros nomes aparecem nos novos arquivos, como o empresário Peter Thiel e o fundador da Microsoft, Bill Gates. Em 2022, Gates disse à BBC que o encontro havia sido um erro.

Príncipe Andrew nega qualquer irregularidade. Musk já havia aparecido nos arquivos antes e negou qualquer envolvimento, segundo a BBC.

Membro da realeza britânica, o príncipe Andrew já respondeu a processo de abuso sexual relacionado ao caso Epstein. Ele foi acusado de manter relações sexuais com uma menor de idade por intermédio do empresário em uma "orgia com várias menores de idade". Na época, o Palácio de Buckingham destituiu Andrew de seus deveres militares e de seu título real. Em 2022, a vítima que havia denunciado o príncipe firmou um acordo de mais de R$ 91 milhões de dólares, em decisão que deu fim ao processo.

Entenda o caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.