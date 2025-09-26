Irã deixa fotos de crianças mortas na guerra enquanto Netanyahu fala na ONU

Oficialmente, 610 civis morreram no Irã durante a guerra de 12 dias entre os dois países. Dessas, 13 eram crianças e 49 eram mulheres. A pessoa mais nova a morrer no confronto foi um bebê de dois meses.

Em discurso, Netanyahu deixou claro que vai continuar guerra em Gaza

Netanyahu disse que Israel vai "finalizar o serviço" contra o Hamas e agradeceu ao apoio de Donald Trump com ataques. Ele mencionou o ataque dos EUA contra depósitos nucleares do Irã, chamando a ação de um "ato de bravura". Ele também lembrou que Trump sofreu tentativas de assassinato e as ligou a "inimigos em comum".

Não terminamos ainda. Os elementos finais do Hamas ainda estão na Cidade de Gaza. Eles querem repetir as atrocidades de 7 de outubro de novo e de novo. É por isso que Israel precisa terminar o trabalho. Queremos fazer isso o mais rápido possível.

Benjamin Netanyahu, em discurso na Assembleia Geral da ONU

Ele se dirigiu diretamente aos países que reconheceram o Estado Palestino afirmando que eles teriam "vergonha" da decisão no futuro. Netanyahu chamou a decisão de antissemita e disse que nem mesmo os palestinos concordam com uma decisão de dois estados.