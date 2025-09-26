Israel ordena que discurso de Netanyahu na ONU seja transmitido em Gaza

Premiê disse que, embora as forças do Hamas tenham diminuído, elas ainda representam uma ameaça. Netahyahu também declarou que ainda não terminou guerra em Gaza. "Graças à determinação do nosso povo, à coragem dos nossos soldados e às decisões ousadas que tomamos, Israel se recuperou do seu dia mais sombrio para realizar uma das mais impressionantes reviravoltas militares da história", disse.

Ele também criticou os países que vêm reconhecendo oficialmente a Palestina como um Estado. "Muitos que nos criticam abertamente e agradecem aos Estados Unidos secretamente", disse. "Como já fizemos antes, Israel tem que lutar uma luta contra a barbárie por vocês, com muitos de vocês se opondo a nós". E negou que Israel esteja alvejando civis na Faixa de Gaza, onde mais de 65 mil pessoas já morreram desde o início da guerra.

Comparação com o 11 de setembro. Netanyahu comparou a entrega de um estado palestino após o 7 de outubro à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Entregar um estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém após o 7 de outubro é como entregar à Al Qaeda um estado a uma milha de Nova York após o 11 de setembro", disse. O ataque terrorista contra Israel foi cometido pelo grupo extremista Hamas, e não pela população palestina como um todo.

Primeiro-ministro afirmou que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de outubro, mas "evaporou" quando o país "começou a lutar de volta". "Pelos últimos dois anos, Israel tem lutado uma luta contra bárbaros enquanto muitas nações se opõem a nós", afirmou.