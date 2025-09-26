Israel ordena que discurso de Netanyahu na ONU seja transmitido em Gaza

O gabinete de Benjamin Netanyahu ordenou que o discurso do primeiro-ministro de Israel fosse transmitido ao vivo para moradores da Faixa de Gaza, nesta sexta-feira (26).
O que aconteceu
Forças de Defesa de Israel receberam ordens para instalar alto-falantes em caminhões ao longo da Faixa de Gaza. À imprensa israelense, o Ministério da Defesa confirmou que transmitiria o discurso ao vivo para os moradores de Gaza, mas afirmou que o faria somente do lado da fronteira de Israel.
Medida faz parte do "esforço de diplomacia pública", disse o gabinete de Netanyahu. Governo afirmou em nota que "ordenou explicitamente que esta operação não coloque em risco os soldados das FDI [Forças de Defesa de Israel]".
Fonte militar também relatou que a medida foi um ato de guerra psicológica. Mas apesar disso, o jornal israelense Haaretz noticiou que, independentemente da oposição, o exército não desafiaria o pedido do premiê e estava se preparando para transmitir o discurso de Netanyahu para toda a Faixa de Gaza.
Em discurso, Netanyahu afirmou que objetivo dos alto-falantes é enviar mensagens para os reféns. "Aqui é o Primeiro-Ministro Netanyahu falando com vocês. Ao vivo das Nações Unidas. Não nos esquecemos de vocês, nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês. Não vacilaremos e não descansaremos até que todos vocês voltem para casa", disse.
O premiê israelense também exigiu que o Hamas entregue suas armas. "Se vocês não fizerem isso, Israel caçará vocês". Netanyahu usa com certa frequência o ataque de 2023, que matou pelo menos 1,2 mil pessoas, para justificar a continuação da guerra em Gaza, que já matou mais de 60 mil pessoas.
Diplomatas brasileiros e de outros países deixaram o parlamento das Nações Unidas no momento em que o primeiro-ministro começou a falar. A maioria das cadeiras do local ficou vazia e outros países, como Quirguistão e Irã, também deixaram o plenário. O Brasil também boicotou o discurso de Israel em 2024.
Netanyahu afirmou que guerra "ainda não terminou"
Premiê disse que, embora as forças do Hamas tenham diminuído, elas ainda representam uma ameaça. Netahyahu também declarou que ainda não terminou guerra em Gaza. "Graças à determinação do nosso povo, à coragem dos nossos soldados e às decisões ousadas que tomamos, Israel se recuperou do seu dia mais sombrio para realizar uma das mais impressionantes reviravoltas militares da história", disse.
Ele também criticou os países que vêm reconhecendo oficialmente a Palestina como um Estado. "Muitos que nos criticam abertamente e agradecem aos Estados Unidos secretamente", disse. "Como já fizemos antes, Israel tem que lutar uma luta contra a barbárie por vocês, com muitos de vocês se opondo a nós". E negou que Israel esteja alvejando civis na Faixa de Gaza, onde mais de 65 mil pessoas já morreram desde o início da guerra.
Comparação com o 11 de setembro. Netanyahu comparou a entrega de um estado palestino após o 7 de outubro à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Entregar um estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém após o 7 de outubro é como entregar à Al Qaeda um estado a uma milha de Nova York após o 11 de setembro", disse. O ataque terrorista contra Israel foi cometido pelo grupo extremista Hamas, e não pela população palestina como um todo.
Primeiro-ministro afirmou que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de outubro, mas "evaporou" quando o país "começou a lutar de volta". "Pelos últimos dois anos, Israel tem lutado uma luta contra bárbaros enquanto muitas nações se opõem a nós", afirmou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.