Corte internacional julga Brasil por morte de 96 bebês no Rio nos anos 1990

A CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) julga na manhã de hoje o caso das Mães de Cabo Frio, em que pelo menos 96 bebês morreram entre 1996 e 1997 em uma clínica neonatal em Cabo Frio, na Região dos Lagos (RJ).

O que aconteceu

Tema do julgamento em corte internacional é inédito em ação contra o Brasil. Esta é a primeira vez que o país pode ser responsabilizado por violações sistemáticas ao direito à saúde de recém-nascidos e pela dor de suas famílias, segundo a ONG Justiça Global, que representa a associação sem fins lucrativos Mães de Cabo Frio, que entrou com a ação.

Audiência ocorrerá em tribunal de Assunção, capital do Paraguai. O início da sessão está previsto para amanhã, às 8h30 (no horário de Brasília).