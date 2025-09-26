Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu diz que 'não acabou' trabalho em Gaza

Ele se dirigiu diretamente aos países que reconheceram o Estado palestino, afirmando que eles teriam "vergonha" da decisão no futuro. Netanyahu chamou a decisão de "antissemita" e disse que nem mesmo os palestinos concordam com uma decisão de dois Estados.

Quando os terroristas mais selvagens do mundo comemoram sua decisão, isso mostra que vocês fizeram algo terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa [de reconhecer o Estado palestino], que encoraja terrorismo contra judeus e pessoas inocentes de todo o mundo, vai ser uma marca de vergonha em todos vocês.

Benjamin Netanyahu, em discurso na ONU

O primeiro-ministro também comparou a entrega de um Estado palestino após o 7 de outubro à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Entregar um Estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém após o 7 de outubro é como entregar à Al Qaeda um Estado a uma milha de Nova York após o 11 de setembro", disse. O ataque terrorista contra Israel foi cometido pelo grupo extremista Hamas, e não pela população palestina como um todo.

Netanyahu afirmou que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de outubro, mas "evaporou" quando o país "começou a lutar de volta". "Pelos últimos dois anos, Israel tem lutado contra bárbaros, enquanto muitas nações se opõem a nós", afirmou.

Netanyahu negou que cometesse genocídio, disse que as acusações eram "sem base" e disse que "tenta tirar a população de Gaza" do local. O primeiro-ministro também citou dados sobre distribuição de comida em Gaza e negou que cometesse "política de fome", fala que vai de encontro aos mais de 400 mortos por fome na região desde o início da guerra.

Ele também afirmou que "a maioria do mundo não lembra do 7 de outubro", o que contradiz a maioria dos discursos de líderes mundiais, que mencionaram o ataque terrorista em suas falas. "A maioria do mundo não lembra do 7 de outubro, mas Israel lembra do dia 7 de outubro", afirmou.