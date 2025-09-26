Assine UOL
De Olho no Mundo

Netanyahu endurece na ONU; sanções ao Irã à vista

Do UOL
Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU
Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU Imagem: Timothy A. Clary/AFP

Netanyahu desafia críticos na ONU e endurece recados sobre Gaza e Irã.

Conselho de Segurança decide hoje se adia ou retorna sanções da ONU ao Irã

  • Votação de última hora. Rússia e China apresentaram resolução para postergar por seis meses a volta das punições ao Irã; europeus e EUA consideram que não há base para novo prazo.
  • O que é "snapback". É o mecanismo automático que restaura sanções da ONU se o Conselho não aprovar, em até 30 dias, a continuidade do alívio -- prazo que se encerra na noite desta sexta.
  • Risco diplomático. Teerã ameaça suspender cooperação com a agência atômica caso as sanções sejam reativadas.

Europa acelera "muro de drones" após violações de espaço aéreo e caos em aeroportos

  • Acordo político. Ministros da Defesa de países da UE concordaram em avançar num escudo integrado para detectar, rastrear e neutralizar UAVs (veículos aéreos não tripulados) ao longo da fronteira oriental.
  • Incidentes recentes. Drones não identificados afetaram voos no norte da Europa; bálticos e Polônia já haviam proposto a rede após incursões vindas da guerra na Ucrânia.
  • Próximos passos. Um roteiro técnico será preparado com indústria e aliados; parte do financiamento virá de programas de rearmamento do bloco.

Supertufão Ragasa: Taiwan busca desaparecidos na lama; tempestade segue rumo ao Vietnã

  • Resgates difíceis. Equipes trabalham em Hualien após enxurrada que formou uma "parede d'água" e destruiu casas; número de mortos subiu e há desaparecidos.
  • Região em alerta. Hong Kong registrou feridos e quedas de árvores; autoridades monitoram risco de novos deslizamentos e enchentes. O supertufão também atingiu as Filipinas.
  • Trilha da tempestade. O sistema perde força, mas ainda leva chuva volumosa ao sul da China e ao litoral vietnamita.

Trump impõe tarifa de 100% a remédios de marca e taxa caminhões; mercados viram

  • Pacote tarifário. A Casa Branca anunciou sobretaxas a fármacos, caminhões pesados e itens de casa; objetivo declarado é pressionar cadeias produtivas no exterior.
  • Efeito financeiro. Bolsas oscilaram e farmacêuticas caíram na Ásia; investidores reduziram apostas em cortes mais agressivos de juros pelo Fed.
EUA apertam regra de chips: "1 por 1" trava avanço de capacidade na China

  • Nova limitação. Fabricantes só poderão substituir, e não ampliar, produção em fábricas chinesas -- inclusive com memórias HBM -- sob pena de sanções.
  • Impacto setorial. A medida atinge fornecedores de Taiwan e Coreia e mira a cadeia de IA, ao cortar rotas de crescimento para rivais em território chinês.

Reino Unido oficializa identidade digital obrigatória para trabalhar e alugar

Argentina em choque: tráfico transmite tortura e assassinato de três jovens

  • Crime brutal. Três meninas foram torturadas e mortas na Grande Buenos Aires; parte do horror foi exibida em grupo privado nas redes.
  • Investigação. Há detidos e um chefe narco é apontado como mandante; protestos pedem respostas e políticas contra violência de gênero.

