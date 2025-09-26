Netanyahu endurece na ONU; sanções ao Irã à vista

Netanyahu desafia críticos na ONU e endurece recados sobre Gaza e Irã.
- Discurso sob protestos. O premiê israelense falou na Assembleia-Geral enquanto dezenas de delegações deixavam o plenário. Ele disse que Israel "precisa terminar o trabalho em Gaza" e criticou países que reconheceram um Estado palestino.
- Pressão sobre o Irã. Netanyahu agradeceu ações de Washington contra Teerã e voltou a pedir isolamento ao regime iraniano, num dia em que o Conselho de Segurança discute o retorno de sanções.
- Contexto. A fala ocorre após quase dois anos de guerra em Gaza, com impasse nas negociações por reféns e ajuda humanitária limitada no norte do território.
Conselho de Segurança decide hoje se adia ou retorna sanções da ONU ao Irã
- Votação de última hora. Rússia e China apresentaram resolução para postergar por seis meses a volta das punições ao Irã; europeus e EUA consideram que não há base para novo prazo.
- O que é "snapback". É o mecanismo automático que restaura sanções da ONU se o Conselho não aprovar, em até 30 dias, a continuidade do alívio -- prazo que se encerra na noite desta sexta.
- Risco diplomático. Teerã ameaça suspender cooperação com a agência atômica caso as sanções sejam reativadas.
Europa acelera "muro de drones" após violações de espaço aéreo e caos em aeroportos
- Acordo político. Ministros da Defesa de países da UE concordaram em avançar num escudo integrado para detectar, rastrear e neutralizar UAVs (veículos aéreos não tripulados) ao longo da fronteira oriental.
- Incidentes recentes. Drones não identificados afetaram voos no norte da Europa; bálticos e Polônia já haviam proposto a rede após incursões vindas da guerra na Ucrânia.
- Próximos passos. Um roteiro técnico será preparado com indústria e aliados; parte do financiamento virá de programas de rearmamento do bloco.
Supertufão Ragasa: Taiwan busca desaparecidos na lama; tempestade segue rumo ao Vietnã
- Resgates difíceis. Equipes trabalham em Hualien após enxurrada que formou uma "parede d'água" e destruiu casas; número de mortos subiu e há desaparecidos.
- Região em alerta. Hong Kong registrou feridos e quedas de árvores; autoridades monitoram risco de novos deslizamentos e enchentes. O supertufão também atingiu as Filipinas.
- Trilha da tempestade. O sistema perde força, mas ainda leva chuva volumosa ao sul da China e ao litoral vietnamita.
Trump impõe tarifa de 100% a remédios de marca e taxa caminhões; mercados viram
- Pacote tarifário. A Casa Branca anunciou sobretaxas a fármacos, caminhões pesados e itens de casa; objetivo declarado é pressionar cadeias produtivas no exterior.
- Efeito financeiro. Bolsas oscilaram e farmacêuticas caíram na Ásia; investidores reduziram apostas em cortes mais agressivos de juros pelo Fed.
EUA apertam regra de chips: "1 por 1" trava avanço de capacidade na China
- Nova limitação. Fabricantes só poderão substituir, e não ampliar, produção em fábricas chinesas -- inclusive com memórias HBM -- sob pena de sanções.
- Impacto setorial. A medida atinge fornecedores de Taiwan e Coreia e mira a cadeia de IA, ao cortar rotas de crescimento para rivais em território chinês.
Reino Unido oficializa identidade digital obrigatória para trabalhar e alugar
- Virada regulatória. O governo lançará um documento digital nacional para checagens de direito ao trabalho e à moradia, integrando bases de dados públicas.
- Críticas e prazos. Defensores veem ganho de eficiência e combate a fraudes; grupos civis alertam para vigilância excessiva e pedem salvaguardas.
Argentina em choque: tráfico transmite tortura e assassinato de três jovens
- Crime brutal. Três meninas foram torturadas e mortas na Grande Buenos Aires; parte do horror foi exibida em grupo privado nas redes.
- Investigação. Há detidos e um chefe narco é apontado como mandante; protestos pedem respostas e políticas contra violência de gênero.
