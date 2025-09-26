Netanyahu usa broche na ONU com QR Code que leva a imagens do 7 de outubro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usou um broche com um QR Code que leva a um site com fotos e vídeos da invasão do grupo extremista Hamas a Israel, no dia 7 de outubro de 2023.

O que aconteceu

Netanyahu pediu que público desse zoom no celular e acessasse o site. "Você também verá por que lutamos e por que precisamos vencer. Está tudo aqui", disse o premiê durante discurso hoje na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "Grande parte do mundo não se lembra mais do dia 7 de outubro. Mas nós nos lembramos", acrescentou.

Primeiro-ministro afirmou que site mostra "a verdade" sobre o ataque sofrido por Israel. Netanyahu tem usado com certa frequência o ataque de 2023, que matou pelo menos 1,2 mil pessoas, para justificar a continuação da guerra em Gaza, que já matou mais de 60 mil pessoas.