Trump contraria Netanyahu e se diz otimista sobre Gaza: 'Acordo próximo'

Americano é um dos principais apoiadores de Israel e mediador para o conflito. Nesta semana, o Enviado Especial do governo para o Oriente Médio se reuniu com líderes árabes para criar uma nova proposta de cessar-fogo. Steve Witkoff afirmou que Trump apresentou um plano de 21 pontos para acabar com a guerra. "Acredito que isso atende às preocupações israelenses, bem como às preocupações de todos os vizinhos da região. "Estamos confiantes de que nos próximos dias seremos capazes de anunciar algum tipo de avanço", disse na terça.

Trump refuta anexação da Cisjordânia. Já ontem, o presidente americano afirmou que não permitirá que Israel construa assentamentos judeus no território palestino, um dos planos anunciados por Netanyahu. "Eu não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já chega, agora é hora de parar", disse.



