Trump contraria Netanyahu e se diz otimista sobre Gaza: 'Acordo próximo'

Donald Trump afirmou hoje que um acordo sobre Gaza, que inclui a libertação dos reféns, está perto de ocorrer.
O que aconteceu
'Parece que teremos um acordo sobre Gaza'. Ao deixar a Casa Branca para jogar golfe em Nova York, o republicano conversou com jornalistas e afirmou que um cessar-fogo para a guerra está próximo. "
Declaração veio ao mesmo tempo em que Benjamin Netanyahu discursava na ONU. No entanto, o primeiro-ministro israelense afirmou em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas que o trabalho de Israel em Gaza e contra o Hamas não acabou. "Não terminamos ainda. Os elementos finais do Hamas ainda estão na Cidade de Gaza. Eles querem repetir as atrocidades de 7 de outubro de novo e de novo. É por isso que Israel precisa terminar o trabalho. Queremos fazer isso o mais rápido possível."
Americano é um dos principais apoiadores de Israel e mediador para o conflito. Nesta semana, o Enviado Especial do governo para o Oriente Médio se reuniu com líderes árabes para criar uma nova proposta de cessar-fogo. Steve Witkoff afirmou que Trump apresentou um plano de 21 pontos para acabar com a guerra. "Acredito que isso atende às preocupações israelenses, bem como às preocupações de todos os vizinhos da região. "Estamos confiantes de que nos próximos dias seremos capazes de anunciar algum tipo de avanço", disse na terça.
Trump refuta anexação da Cisjordânia. Já ontem, o presidente americano afirmou que não permitirá que Israel construa assentamentos judeus no território palestino, um dos planos anunciados por Netanyahu. "Eu não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já chega, agora é hora de parar", disse.
