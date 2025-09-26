Pentágono convoca reunião com militares norte-americanos do mundo todo

Secretário não deu mais detalhes sobre encontro. O porta-voz do departamento de Defesa, Sean Parnell, disse em comunicado emitido ontem que Hegseth "fará um discurso aos seus altos comandantes militares".

Não é certo se o presidente dos EUA, Donald Trump, participará da reunião. Ontem, o republicano disse que irá "se quiserem" ele vá.

Tanto Trump quanto o vice-presidente, J.D. Vance, minimizaram importância do encontro. "Por que isso é tão importante?", disse o presidente quando perguntado por jornalistas. Já Vance, que estava ao lado de Trump, afirmou que "não é particularmente incomum" que generais se reúnam com Hegseth: "Acho estranho que vocês [jornalistas] tenham transformado isso em uma história tão grande".

Reunião é "muito incomum", avaliou o jornal norte-americano. Todas as fontes consultadas pelo The Washington Post disseram não se lembrar de algum secretário de Defesa ter ordenado que tantos militares do alto escalão se reunissem dessa forma.

Há cerca de 800 generais e almirantes espalhados pelos EUA e por dezenas de países, informou o WP. Também não foi esclarecido como todas essas pessoas serão acomodadas.

Pentágono cortou pessoal recentemente

Em maio, Hegseth ordenou reduções significativas no número de altos oficiais e generais no Exército norte-americano. Esta foi uma da série de mudanças colocadas em prática nas Forças Armadas desde o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, em janeiro.