Protesto, rota desviada e discurso duro: a participação de Netanyahu na ONU

Ao ter o nome anunciado, premiê foi vaiado e auditório esvaziado. Antes de subir na tribuna, representantes diplomáticos deixaram o local como uma forma de protesto ao discurso. Já outros se levantaram para aplaudir. A delegação brasileira foi uma das que se retirou.

Netanyahu pede libertação de reféns e ameaça Hamas. Ao longo do discurso, ele pediu por diversas vezes que os israelenses que estão sob controle do Hamas desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, sejam libertados e afirmou que Israel "esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas". O premiê também refutou que ocorra genocídio em Gaza e classificou as críticas como "mentiras antissemitas".

Primeiro-ministro afirma que reconhecimento de Estado Palestino vai ser motivo de vergonha para países no futuro. No plenário, ele criticou as nações e comparou a atitude à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Quando os terroristas mais selvagens do mundo comemoram sua decisão, isso mostra que vocês fizeram algo terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa que encoraja terrorismo contra judeus e pessoas inocentes de todo o mundo vai ser uma marca de vergonha em todos vocês."

Ele usou um QR Code na roupa que direcionava para um site com fotos e vídeos do atentado de 7 de outubro. Ele também levou quadros e fez um "quiz" com as poucas pessoas que restaram no parlamento, perguntando quem cometeu atos terroristas contra Israel e contra os EUA.

