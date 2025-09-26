Protesto, rota desviada e discurso duro: a participação de Netanyahu na ONU

A participação de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU foi marcada por protestos e desvio de rota aérea até Nova York.
O que aconteceu
Manifestantes protestaram contra a presença do primeiro-ministro de Israel ao redor do local de hospedagem. Desde o início da manhã, grupos pessoas cartazes contra as ações do país em Gaza, pedindo a "libertação do povo palestino" e o "fim do genocídio".
Famílias de reféns se reuniram em frente a sede da ONU. Durante o discurso de Netanyahu, parentes ergueram cartazes com fotos dos reféns e pediram em alto-falantes que todos, vivos ou mortos, sejam libertados e voltem para casa.
País é tratado como pária por parte da comunidade internacional. O discurso na ONU acontece no momento em que Netanyahu vem enfrentando críticas públicas de nações contra as medidas em Gaza. Nesta semana, França, Austrália, Canadá, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Malta e Andorra reconheceram o Estado da Palestina e a criação de dois estados.
Netanyahu quer "aniquilação" do Hamas e intensifica ataques a Gaza. Mesmo com as críticas internacionais sobre a guerra, o premiê israelense continua a afirmar que não haverá a criação de um Estado Palestino e que pretende anexar a Cisjordânia para construir assentamentos judaicos.
Declaração foi refutada por Trump. O presidente dos Estados Unidos, que se coloca como um mediador para o cessar-fogo, afirmou ontem que não permitirá a anexação do território palestino por Israel. "Já chega, agora é hora de parar", disse o republicano.
Ida aos Estados Unidos teve rota desviada da França. A rota entre Israel e Nova York passou por Chipre, Grécia, Itália e Gibraltar e não passou pela França, apesar da permissão do país, já que, d
Delegações vaiam e deixam plenário antes de discurso
Ao ter o nome anunciado, premiê foi vaiado e auditório esvaziado. Antes de subir na tribuna, representantes diplomáticos deixaram o local como uma forma de protesto ao discurso. Já outros se levantaram para aplaudir. A delegação brasileira foi uma das que se retirou.
Netanyahu pede libertação de reféns e ameaça Hamas. Ao longo do discurso, ele pediu por diversas vezes que os israelenses que estão sob controle do Hamas desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, sejam libertados e afirmou que Israel "esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas". O premiê também refutou que ocorra genocídio em Gaza e classificou as críticas como "mentiras antissemitas".
Primeiro-ministro afirma que reconhecimento de Estado Palestino vai ser motivo de vergonha para países no futuro. No plenário, ele criticou as nações e comparou a atitude à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Quando os terroristas mais selvagens do mundo comemoram sua decisão, isso mostra que vocês fizeram algo terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa que encoraja terrorismo contra judeus e pessoas inocentes de todo o mundo vai ser uma marca de vergonha em todos vocês."
Ele usou um QR Code na roupa que direcionava para um site com fotos e vídeos do atentado de 7 de outubro. Ele também levou quadros e fez um "quiz" com as poucas pessoas que restaram no parlamento, perguntando quem cometeu atos terroristas contra Israel e contra os EUA.
