Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Moradores de Sydney, na Austrália, estão enfrentando noites mal dormidas por causa de um som enigmático que ecoa principalmente na região de Rydalmere, um bairro de perfil residencial localizado próximo a áreas industriais.

O que aconteceu

O barulho, descrito pela ABC Radio Sydney como semelhante ao de um drone em funcionamento, chega a ser ouvido até em Ermington, a três quilômetros de distância. "Acordo às duas ou três da manhã e não consigo voltar a dormir. É insuportável", relatou um morador ao jornal 9News. Para outros, a situação se repete em diferentes horários, dia e noite, transformando a rotina em um desafio.

Diante das inúmeras reclamações, a EPA (Autoridade de Proteção Ambiental) iniciou uma investigação para rastrear a origem do ruído. As primeiras hipóteses levantadas apontavam para obras de túneis na região ou drones da polícia, mas ambas foram descartadas.