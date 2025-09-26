Trump e Melania são flagrados em suposta discussão em helicóptero; veja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, foram flagrados em uma suposta discussão dentro do helicóptero presidencial, na noite da quarta-feira.

O que aconteceu

Trump e Melania teriam discutido a bordo do Marine One, pouco tempo depois de o helicóptero pousar no gramado da Casa Branca. Não é possível ouvir o que o casal diz um para o outro, é apenas possível ver o presidente gesticular e apontar o dedo em direção à esposa, que balança a cabeça.

Na sequência, os dois descem do Marine One. Trump sai primeiro da aeronave, e é seguido por Melania.