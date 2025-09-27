Agente de imigração dos EUA agride mulher na frente dos filhos dela; vídeo

Um agente do departamento de imigração dos EUA foi "dispensado das suas funções" ontem, após um vídeo dele agredindo uma mãe na frente dos filhos dela viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

Incidente foi registrado na última quinta-feira, dentro de um tribunal de imigração em Nova York. A vítima é a equatoriana Monica Moreta-Galarza. No vídeo, ela aparece ao lado dos filhos, em prantos, após seu marido ter sido levado sob custódia pelo departamento de imigração.

Mulher é empurrada contra parede e cai no chão. Filhos do casal presenciam a cena e aparecem chorando nas imagens.