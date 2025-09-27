Esquilo 'malvado' apavora vizinhança com ataques: 'Ele quase me matou'

Os episódios têm sido chamados de "ataques ferozes" pela imprensa da Califórnia. Isabel Campoy, moradora da área de Lucas Valley, explicou que o animal pulou de uma árvore para o chão e, então, tentou pular em direção a seu rosto. Isabel se protegeu com o braço direito, que estava "coberto de sangue" quando ela conseguiu se desvencilhar do esquilo. Isabel teve de ir ao hospital para tratar os ferimentos.

[O esquilo] é lindo... agora, está me seguindo. Até que ele quase me matou.

Isabel Campoy, moradora da área de Lucas Valley, à rede ABC7 Los Angeles

Joan Heblack, outra moradora da região, também foi atacada pelo animal, que agarrou sua coxa direita. A moradora estava fazendo uma caminhada matinal e relatou que o esquilo "apareceu no nada" e pulou em sua perna. "Eu fiquei falando 'sai, sai'. Não queria tocá-lo", disse Joan à mesma emissora. Os arranhões e as mordidas fizeram com que a mulher também fosse encaminhada ao pronto-socorro.

Uma das mulheres atacadas pelo esquilo mostra o ferimento para a emissora local Imagem: Reprodução/ABC7 Los Angeles

Panfletos alertam para 'esquilo muito malvado'

Os ataques em série fizeram com que os moradores de Lucas Valley espalhassem panfletos pela região. O texto diz que o aviso "não é uma piada" e explica como o esquilo ataca: aparecendo "do nada" para atacar braços, pernas e rostos. "Mais de cinco pessoas foram atacadas por um esquilo muito malvado nos últimos dias", diz o panfleto.