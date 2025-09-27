Drones sobrevoam base militar na Dinamarca; países europeus estão em alerta

É o 3º episódio na Dinamarca em uma semana, o que levou ao fechamento de aeroportos civis e militares. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, teve de fechar brevemente, acrescentou Skelsjaer. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência DW. Já na segunda-feira, o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

"Classificação como ataque híbrido", entendem autoridades dinamarquesas. A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Os voos de drone começaram poucos dias depois de a Dinamarca anunciar planos para comprar, pela primeira vez, armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou a jornalistas o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, nesta sexta-feira, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo (veja abaixo).

A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios com drones na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

Hoje, chanceler russo fez discurso no mesmo sentido na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que "qualquer agressão" contra seu país "será recebida com uma resposta decisiva".