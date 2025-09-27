Drones sobrevoam base militar na Dinamarca; países europeus estão em alerta

A circulação de drones não identificados em pontos estratégicos — como a maior base militar e aeroportos da da Dinamarca — colocou os países europeus em alerta. A União Europeia não descarta construir em conjunto um "muro contra drones".
O que aconteceu
Drones não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de sexta-feira. A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A Polícia investiga os dois casos.
Sobrevoo de drones na base de Karup durou "várias horas". A informação é do policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, à agência de notícias AFP. "Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial. O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.
É o 3º episódio na Dinamarca em uma semana, o que levou ao fechamento de aeroportos civis e militares. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, teve de fechar brevemente, acrescentou Skelsjaer. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência DW. Já na segunda-feira, o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.
"Classificação como ataque híbrido", entendem autoridades dinamarquesas. A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".
Os voos de drone começaram poucos dias depois de a Dinamarca anunciar planos para comprar, pela primeira vez, armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".
A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou a jornalistas o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, nesta sexta-feira, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo (veja abaixo).
A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios com drones na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".
Hoje, chanceler russo fez discurso no mesmo sentido na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que "qualquer agressão" contra seu país "será recebida com uma resposta decisiva".
Episódios semelhantes também foram registrados recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.
Alemanha fala em "alta" ameaça
Autoridade alemã citou preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.
Há uma ameaça que pode ser classificada como alta quando se trata de drones. É uma ameaça abstrata, mas muito concreta em casos individuais
Alexander Dobrindt a jornalistas em Berlim
O governo alemão pretende revisar a lei de segurança da aviação. A afirmação também foi repassada pelo ministro do interior do país. A proposta é permitir que as Forças Armadas possam abater drones em casos de risco.
Proteger alvos sensíveis e a população é uma preocupação da Alemanha. "Trata-se de estar preparado para que infraestruturas críticas ou grandes aglomerações de pessoas, por exemplo, possam ser protegidas", disse Dobrindt.
Muro anti-drone colaborativo entre dez países
No começo de setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Europa deve "construir um muro contra drones" para conter incursões no espaço aéreo. "Esta não é uma ambição abstrata", disse von der Leyen. "É o alicerce de uma defesa confiável", declarou a presidente da Comissão Europeia em discurso, de acordo com a DW.
Ontem, ministros da Defesa de dez países do leste europeu se reuniram para discutir a escalada de incursões com drones e a criação de "muro" foi retomada. O encontro resultou na decisão de priorizar a criação de um "muro antidrones", que deverá proteger o espaço aéreo europeu de novas violações.
O sistema usará tecnologias já aplicadas em aeroportos, mas também poderá derrubar drones que representem ameaça. Segundo a Comissão Europeia, terá custo por uso significativamente menor que os sistemas tradicionais de defesa aérea, voltados a aeronaves tripuladas e mísseis.
O presidente da Ucrânia, Zelensky, anunciou que Israel enviou ao país um sistema Patriot, armamento norte-americano considerado essencial contra mísseis russos. Zelensky disse em coletiva de imprensa que o sistema já opera há um mês no país, mas não informou se foi doação ou compra, de acordo com a agência de notícias RFI. Zelensky também afirmou ter entregado a Trump uma lista detalhada de armas que Kiev busca adquirir, em um plano de US$ 90 bilhões (R$ 480 bilhões) com Washington.
*Com informações da Reuters e Deutsche Welle (DW)
