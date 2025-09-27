Homem é preso após confessar em entrevista na TV que matou os pais nos EUA

Kraus já era investigado. Ele estava na mira de uma apuração de crime financeiro envolvendo os benefícios previdenciários dos pais de Kraus, Franz e Theresia Kraus, que não eram vistos havia anos. A suspeita era de que o filho "estava recebendo os benefícios da previdência social e usando o dinheiro para uso pessoal", disse a polícia.

Ao longo da semana, o cerco se fechou contra Kraus. Na terça, as autoridades executaram um mandado de busca na casa dos pais. Na quarta, encontraram os corpos no quintal. Pressionado pelas investigações, Kraus ligou para a emissora.

Na entrevista, Kraus disse que matou os pais porque estavam com a saúde frágil. Acrescentou ainda que "sabia que eles estavam piorando". O apresentador perguntou se os pais de Kraus, Franz e Theresia, sabiam que seriam mortos pelo filho. "Sim", respondeu Kraus. "E foi muito rápido."

Kraus disse que enforcou os pais. Ele teria usado as mãos para estrangular seu pai de 92 anos e uma corta para matar a mãe de 83. "Cumpri meu dever para com meus pais", disse ele na entrevista. "Minha preocupação com a miséria deles era primordial."

A prisão

O homem foi preso assim que a entrevista acabou. Ele foi acusado de duplo homicídio e ocultação de cadáveres.