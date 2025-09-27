Mapa mostra Israel isolado: veja quais países reconhecem o Estado Palestino

Nas última semana, países influentes, como Reino Unido e França anunciaram o reconhecimento oficial do Estado da Palestina. São mais de 150 países, incluindo o Brasil, que integram essa lista. Apesar disso, veto dos EUA no Conselho de Segurança trava sua adesão plena às Nações Unidas.

Israel cada vez mais isolado

Potências europeias reconheceram recentemente a Palestina como Estado. Canadá e Austrália anunciaram o mesmo gesto, ampliando o movimento internacional que já inclui Rússia, China, Brasil, Índia, países árabes, quase toda a África e a América Latina.

Hoje, 151 dos 193 estados-membros da ONU reconhecem oficialmente a Palestina. Segundo a agência AFP, outros 39 permanecem contra, entre eles Estados Unidos, Israel, Japão, Itália e Alemanha. Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança já estão no campo do reconhecimento, aumentando o peso simbólico da decisão. São eles Rússia, China, França e Reino Unido —todos menos Estados Unidos.