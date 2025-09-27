Assine UOL
Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Do UOL, em São Paulo
Luz indica presença de drone perto de aeroporto da cidade de Aalborg na Dinamarca
Luz indica presença de drone perto de aeroporto da cidade de Aalborg na Dinamarca Imagem: Morten Skov - 24.set.2025/@MSchieller69609/via Reuters

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) afirmou hoje que aumentará a vigilância na região do mar Báltico após drones sobrevoarem regiões estratégicas da Dinamarca.

O que aconteceu

Organização explicou que utilizará novos recursos para a proteção do local. Em declaração à agência de notícias Reuters, a Otan esclareceu que a medida inclui, entre outros, "plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de ao menos uma fragata de defesa aérea".

Mais cedo, a Rússia negou o envolvimento no episódio, mas criticou a suposta expansão da Otan em direção às suas fronteiras. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou durante Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que qualquer agressão ao país será recebida com uma "resposta decisiva".

Entenda o caso

Drones não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de sexta-feira (26). A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A Polícia investiga os dois casos.

Sobrevoo de drones na base de Karup durou "várias horas". A informação é do policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, à agência de notícias AFP. "Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial. O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

Autoridades dinamarquesas entendem que o caso como "ataque híbrido". A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que esta foi a ação "mais séria à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Casos se repetem

É o terceiro episódio na Dinamarca em uma semana, o que levou ao fechamento de aeroportos civis e militares. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, fechou brevemente, acrescentou Skelsjaer. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência DW.

Na segunda-feira (22), o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas. Isso aconteceu após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

Os voos de drone começaram poucos dias após a Dinamarca anunciar planos para comprar armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição, que ocorreria pela primeira vez, era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou ontem o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo.

A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

Ocorrências semelhantes também foram registradas recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.

Autoridade alemã citou preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.

*Com Reuters e Deutsche Welle (DW)

