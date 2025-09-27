Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Na segunda-feira (22), o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas. Isso aconteceu após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

Os voos de drone começaram poucos dias após a Dinamarca anunciar planos para comprar armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição, que ocorreria pela primeira vez, era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou ontem o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo.

A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

Ocorrências semelhantes também foram registradas recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.

Autoridade alemã citou preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.